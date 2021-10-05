أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالأحتفال بعيد الأب لزيادة التقدير للرجال في الأسرة.

وقرر بوتين / 68 عاما/ ، لديه ابنتان ، بموجب مرسوم أن يتم الاحتفال باليوم كل ثالث يوم أحد من شهر تشرين أول/أكتوبر. وقال الكرملين إن الهدف منه هو تعزيز الأسرة كمؤسسة وتكريم دور الرجال بشكل خاص في تربية الأطفال.

ودخل المرسوم حيز التنفيذ الاثنين ، مما يعني أنه من المتوقع الاحتفال بعيد الأب لأول مرة في 17 تشرين أول/أكتوبر

وفي ألمانيا ، على سبيل المثال ، يتم الاحتفال تقليديا بعيد الأب في عيد الصعود دون تدخل الدولة.

وروسيا لديها بالفعل العديد من العطلات للرجال ، مثل يوم المدافع عن الوطن. كما قدم سلف بوتين ، بوريس يلتسين ، الاحتفال بعيد الأم بمرسوم في عام 1998 - يتم الاحتفال به في يوم الأحد الأخير من شهر تشرين ثان/ نوفمبر.

وهناك أيضًا يوم المرأة في 8 آذار/مارس ، وهو يوم عطلة في روسيا.