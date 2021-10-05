عدلت منظمة التجارة العالمية بالزيادة توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية في العامين الجاري والمقبل، لكنها حذرت من مخاطر ناجمة عن جائحة كوفيد-19 ومشكلات في سلاسل الإمداد.

وقالت المنظمة انها تتوقع نمو تجارة البضائع هذا العام 10.8 بالمئة بعد انخفاضها 5.3 بالمئة في 2020. وكانت في مارس آذار قد توقعت أن تنمو التجارة هذا العام ثمانية بالمئة.

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف أن نمو التجارة من المتوقع أن يتباطأ إلى 4.7 بالمئة في 2022، وهو ما يزيد عن توقعاتها السابقة بأن يبلغ أربعة بالمئة مع اقتراب التجارة من مستوياتها قبل الجائحة.