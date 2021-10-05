قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تم منح 127 تأشيرة لسائقي الشاحنات للعمل سريعا في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن مشاكل سلاسل الامدادات ناجمة عن " قوة التعافي الاقتصادي".

وأضاف جونسون لبرنامج بريكفاست بهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" " ما قلناه لقطاع النقل البري: حسنا أعطونا أسماء السائقين الذين تريدون إحضارهم إلى هنا وسنعمل على تسوية أمر التأشيرات "

وأضاف " مشكلة سلاسل الامدادات ناجمة عن قوة التعافي الاقتصادي".

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن جونسون القول " ما سوف ترونه هو خبراء لوجستيين في سلاسل المتاجر و في قطاع تصنيع الأغذية للتعامل مع الوضع والعثور على الأفراد الضروريين. سوف نقدم المساعدة بكل طريقة ممكنة".

وأكد جونسون أن موسم عيد الميلاد سوف يكون أفضل من العام الماضي، وذلك على الرغم من التحذيرات بشأن مشاكل سلاسل الامدادات.

مع ذلك، رفض استبعاد حدوث نقص في الأقتصاد الأوسع نطاقا قبل فترة عيد الميلاد.

وحذرت هيئات من منتجي إلى تجار تجزئة اللحوم من نقص الامدادت في حال لم يتم التعامل مع المشكلة الحالية.

وقال جونسون" عيد الميلاد هذا العام سوف يكون أفضل من العام الماضي".

وأضاف" هناك مشاكل يجب علينا أن نواجهها، هناك نقص في سائقي الشاحنات حول العالم".

وأوضح" هناك نقص في سائقي الشاحنات في الصين في الوقت الحالي لأن الاقتصاد العالمي ينمو مجددا".