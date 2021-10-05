أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الثلاثاء إنه من المقرر أن يتم إضافة المئات من أفراد الشرطة في شوارع لندن خلال الستة أشهر المقبلة، في محاولة لجعل النساء والفتيات يشعرن بقدر أكبر من الأمان، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعلنت الشرطة أنه سيتم نشر 650 شرطيا إضافيا في أنحاء العاصمة، بالاضافة إلى تمركز 500 فرد بصورة دائمة في الأحياء المزدحمة، وانضمام 150 آخرين يكونون على اهبة الاستعداد.

وقالت شرطة العاصمة، إن إضافة الشرطيين الجدد، هو جزء من حملة تهدف إلى الحد من جرائم العنف، التي تتضمن ممارسات العنف المنزلي، والعنف ضد النساء والفتيات، بعد حادث مقتل سارة إيفيرارد على يد الشرطي، واين كوزينز، الذي استخدم أصفاده وبطاقة تعريف هويته الشرطية، ليقوم بعملية اعتقال زائفة للشابة التي كانت تبلغ من العمر 33 عاما، قبل أن يقوم الشرطي المسلح باغتصابها وقتلها.

وبمجرد نشر الشرطيين الجدد، سيتمكن قادة الشرطة المحلية من زيادة حجم فرقهم إذا لزم الأمر.