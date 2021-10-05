تبرز الطاقة النووية الآن كخيار مساعد أخضر للطاقات المتجددة في أوروبا وللمساعدة في تقليص الاعتماد على الامدادات الأجنبية من الغاز الطبيعي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

فقد أدت الهرولة العالمية إلى تأمين الغاز قبيل حلول فصل الشتاء إلى ارتفاع الأسعار ، مما دفع السياسيين في بريطانيا للتحول للطاقة النووية لضمان أمن الطاقة. لكن الغاز يشكل جزءا كبيرا من خليط الكهرباء والاستغناء عنه لن يكون سهلا.

وأضافت بلومبرج أن فرنسا تجمع في الاستخدام بين الطاقة الذرية والطاقة المتجددة وهذا يجعلها أقل اعتمادا على واردات الغاز ، لكن ارتفاع أسعار الكهرباء دفع البلاد لأن تطالب بأن تكون أوروبا أقل اعتمادا على واردات الغاز.

في هذا الصدد قال وزير الماليةالفرنسي برونو لو مير عشية اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في لوكسمبورج "هذا أمر مهم لأن تكون مستقلا . هذا أمر مهم لفرنسا. هذا أمر مهم لجميع الدول الأوروبية".

وتتجه الطاقة النووية لأن يكون لها دور بارز في المملكة المتحدة.