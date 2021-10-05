أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند أن وزارة العدل تحقق في التهديدات التي تواجه حقوق التصويت وأنظمة أمن الانترنت الخاصة بالانتخابات .

وأكد جارلاند - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بشكل جدي وعاجل في كيفية تغيير الولايات اجراءات التصويت أو إعادة تقسيم الدوائر للتأكد من أنها لا تنتهك حقوق التصويت الفيدرالية.

وقال "نحقق بشكل جدي وعاجل ونفحص التغييرات في الإجراءات والممارسات.. وننظر بشكل خاص في إعادة تقسيم الدوائر التي تم اجرؤها كنتيجة للتعداد السكاني الذي يجري كل عشر سنوات".

تأتي تصريحات جارلاند عقب أشهر قليلة من رفع وزارة العدل دعوي قضائية ضد ولاية جورجيا بشأن قانونها الجديد الخاص بالانتخابات، حيث تزعم الدعوي أن القانون ينتهك حقوق الناخبين السود من خلال تشديد متطلبات بطاقات الاقتراع الغيابي وتقييد استخدام صناديق الاقتراع .