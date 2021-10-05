في الوقت الذي يواجه فيه العالم التحدي الأكبر على المستوى الصحي ، يحتفل كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم بالذكرى السنوية الثانية لتوقيع التعاون الاستراتيجي بينهما الذي يهدف إلى تعزيز وحماية الصحة البدنية والعقلية لسكان العالم.

وذكر بيان صادر عن الفيفا اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين ومدتها أربع سنوات في عام 2019 أدى إلى إطلاق عدد كبير من المبادرات المشتركة وتتضمن تعزيز النشاط البدني ومعالجة تحديات الصحة العقلية وذلك لدعم الالتزام بتدابير الصحة العامة للوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات لمحاربة وباء كورونا .

ووحد كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومنظمة الصحة العالمية قواهما في عدة مناسبات لنشر الرسائل الأساسية والنصائح حول كيفية الحفاظ على الصحة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وما بعدها خلال فعاليات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتضمن هذا الالتزام المشترك تعزيز الصحة للجميع، حيث وظف كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومنظمة الصحة العالمية مدى تأثير كرة القدم ومسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تعتمد على توسيع نطاق الدعم المقدم للناس في جميع أنحاء العالم عبر الحملات والموارد.

من جانبه ، أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الشراكة مع منظمة الصحة العالمية أصبحت تحالفًا بارزًا في مجالي الرياضة والصحة.

وأضاف قائلا " اكتسبت علاقتنا المهمة مع منظمة الصحة العالمية أهمية أكبر عندما أصاب الوباء (فيروس كورونا) مجتمعاتنا العالمية، لقد كان من دواعي الفخر أن يساهم الاتحاد الدولي لكرة القدم في نصائح مهمة غالبا ما تسهم تنقذ الأرواح وتعزز النصائح الصحية المقدمة في جميع أنحاء العالم، من خلال حملاتنا واستخدام تأثير كرة القدم ومسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم ".

وتابع :"وإذ أتقدم بخالص شكري للدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس وجميع العاملين في منظمة الصحة العالمية لالتزامهم المذهل بجعل عالمنا مكانا أكثر أمانا وصحة ونتطلع إلى التعاون في المستقبل" .