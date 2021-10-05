أعلنت الشرطة الأوكرانية اعتقال قرصان كمبيوتر يشتبه أنه تسبب في أضرار بالملايين من خلال ابتزاز أموال من أكثر من 100 شركة، معظمها في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وتردد أن المشتبه به 25/ عاما/ قام بتشفير أجهزة تخزين بيانات لابتزاز الشركات. ويقدر اجمالي الاضرار التي تسبب بها بنحو 150 مليون دولار.

وأدت حملة تفتيش منزل المشتبه به ومحيطه إلى اكتشاف 360 ألف دولار نقدا. وتم ضبط 3ر1 مليون دولار أخرى من العملات المشفرة في محافظ على شبكة الإنترنت.

وأشارت شرطة الاتحاد الأوروبي "يوروبول" في بيان إلى اثنين من "مشغلي برامج الفدية لهما نشاط واسع" وتتراوح قيمة طلباتهما للحصول على فدية كبيرة ما بين 5 ملايين و 70 مليون يورو (81ر5 و3ر81 مليون دولار).

وقالت يوروبول إنه بجانب مصادرة 375 ألف دولار نقدا، تمت مصادرة سيارتين فارهتين.

وتم التحقيق بجهود مشتركة من السلطات الأمريكية والفرنسية. ويواجه الرجل وشريك له عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.