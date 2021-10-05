استحوذت شركة "كوالكوم" الأمريكية المتخصصة في مجال نظم الاتصالات والمعالجات، على شركة "فيونير" السويدية المتخصصة في تكنولوجيا السيارات، في صفقة تقدر بـ4.5 مليار دولار.

وأوضحت "كوالكوم" والمجموعة الاستثمارية "إس إس دبليو" -وفق ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني أنهم سيحصلون على الشركة السويدية مقابل 37 دولارًا للسهم الواحد.

وأشار الموقع التقني إلى أن فيونير كانت قد توصلت إلى اتفاق لبيع نفسها إلى شركة "مانجا" الكندية لتكنولوجيا التنقل وصناعة السيارات، قبل أن تقدم كوالكوم عرضًا أكبر بنحو 800 مليون دولار، مضيفًا أن الشركة السويدية ستدفع 110 ملايين دولار إلى الشركة الكندية نظير فسخ هذا الاتفاق.