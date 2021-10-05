واصلت أسعار زيت النخيل ارتفاعها في الأسواق العالمية لتصل إلى مستوى قياسي جديد في ظل توقعات تراجع المخزون في ماليزيا أحد أكبر منتجي زيت النخيل في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر العقود الآجلة لزيت النخيل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 8ر3% إلى 4756 رينجت ماليزي (1137 دولار) لكل طن تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل، وهو أعلى مستوى للسعر. في الوقت نفسه ارتفع سعر تسليم تشرين أول/أكتوبر الحالي 5000 رينجت لكل طن. كما ارتفع سعر الزيت المداري بنسبة 40% تقريبا من حزيران/يونيو الماضي عندما انخفض إلى مستوى قياسي، في ظل نقص الإمدادات العالمية من البذور الزيتية بشكل عام، حيث ارتفعت أسعار زيت فول الصويا والكانولا الكندية أيضا.

وبحسب رأي الخبراء الذين استطلعت بلومبرج رأيهم فإن مخزون ماليزيا من زيت النخيل تراجع خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 5ر0% مقارنة بالشهر السابق، مع النمو القوي للصادرات والنمو الطفيف للإنتاج. ومن المنتظر إعلان زيادة صادرات زيت النخيل بنسبة 38% في حين سيزيد الإنتاج بنسبة 5ر2% خلال أيلول/سبتمبر الذي يمثل موسم ذروة الإنتاج.