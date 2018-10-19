أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ رجال الإطفاء للص احتجز داخل مدخنة أحد المطاعم أثناء محاولة التسلل لداخله.



ويظهر الفيديو الذي تم التقاطه في مدينة ماتشادو، جنوب شرق البرازيل، رجال الإطفاء وهم يقومون بإنقاذ لوتشيانو دي أوليفيرا بعدما قاموا بتحطيم جدار المدخنة.

واستغرقت عملية إنقاذ الرجل الذي يبلغ من العمر 41 عاماً، والذي خرج من المدخنة وهو مغطى بالزيت والأوساخ، ويعاني من الجفاف وانخفاض في حرارة جسمه.

وكان مطعم لحوم تشوراسكاريا الذي يقع في محطة خدمات الطرق السريعة قد أغلق أبوابه، قبل أن يعمد اللص للتسلل إليه عبر المدخنة ويحتجز داخلها.

ولم يتم اكتشاف اللص إلا بعدما سمعت امرأة كانت تمر بالقرب من المكان، صرخات مكتومة أطلقها من داخل المدخنة طلباً للمساعدة.

وبعد إخراج الرجل من مأزقه الذي كاد أن يودي بحياته، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين أظهرت تحقيقات الشرطة بأن اللص لديه سجل حافل من السرقات، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.