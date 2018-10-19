انتشرت مقاطع فيديو جديدة يظهر فيها رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، وهو يجوب شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، على متن دراجة سكوتر.

وقام تاسك بمشاركة صور وهو يقود السكوتر في باريس، عبر خاصية الـ "ستوري" على إنستغرام، بتاريخ 14 أكتوبر الجاري.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها دونالد تاسك ممارسا الرياضة بين العامة، إذ نشر مؤخرا صورة له في مدينة نيويورك، عندما كان يمارس رياضة الجري بالقرب من تمثال الحرية.

وتسلم تاسك (61 عاما) رئاسة المجلس الأوروبي، في عام 2014، حيث شغل قبلها منصب رئيس وزراء بولندا، بين عامي 2007 و2014.