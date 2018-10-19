افتتح هذا الأسبوع معرض القمة العالمية للروبوتات أمام الجمهور بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث يركز على سد الفجوة التي تعاني منها اليابان بسبب نقص الأيدي العاملة من خلال إحلال الروبوتات محل العمال في العديد من الصناعات.

وقد استعرضت أكثر من 90 شركة يابانية وأجنبية إمكاناتها التكنولوجية في المعرض الذي يركز هذا العام على حل مشكلة نقص الأيدي العاملة التي تعاني منها اليابان.

وخلال المعرض تشارك 23 مجموعة في مسابقة الروبوتات التي تؤدي الخدمات.

ويقول ناويا أوشي مدير تطوير المشروعات بمؤسسة أومرون للربوتات ان الاتجاه الأكبر والأحدث في عالم الروبوتات هو سد الفجوة الناجمة عن نقص العمالة في اليابان من خلال إحلال الروبوتات محل العمال في العديد من الصناعات.

وتسعى اليابان لإيجاد حلول لتناقص أعداد الموظفين والعمال في مختلف المؤسسات في الوقت الذي يقترب فيه الكثير من سكان اليابان من سن الشيخوخة.

أحد هذه الحلول يكمن في الضغط الذي يمارسه رئيس الوزراء شينزو آبي لإلحاق المزيد من النساء بالقوة العاملة في اليابان.

وعلى الرغم من ذلك تتوقع الحكومة تراجع عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما من 76 مليونا عام 2017 إلى 45 مليونا في عام 2065.