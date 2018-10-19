خطفت الممثلة الأميركية ميغان زوجة الأمير هاري الأنظار خلال زيارتهما لمدينة ملبورن الاسترالية، حيث قامت بارتداء فستانين خلال الفعاليات.

وارتدت ميغان فستانا باللون الكحلي من تصميم مصمم الأزياء الاسترالي ديون لي، لدى لقائها الآلاف من السكان المحليين. وقد تعطل الموقع الإلكتروني للمصمم من كثرة الزوار.

وخلال حفل استقبال في مقر الحكومة، ارتدت ميغان فستانا باللون الأسود وبه أزرار باللون الذهبي على أحد الجانبين. كما أنها ارتدت حذاء مسطحا أثناء ركوبها تراما للتوجه لشاطئ ساوث ملبورن بعدما كانت ترتدي في الصباح حذاء بكعب مرتفع من دار أحذية مانولو بلانيك.

ولم يمنع الكعب ميغان من محاولة التغلب على هاري خلال مباراة كرة قدم استرالية. ولم تتناول ميغان الأطعمة المحلية التي تم تقديمها لها في مقهى تابع للسكان الأصليين، في حين قام هاري بتجربة بعض هذه الأطعمة. وبعد ذلك، توجه الزوجان الملكيان للشاطئ، والتقيا بالسكان المحليين.

وتحدث هاري وميغان مع المنقذين، وقاما بتهنئة طلاب المدارس الذين نظموا حملة لتنظيف الشاطئ، وذلك قبل أن يعودا إلى سيدني، حيث سيزوران شاطئ بوندي.