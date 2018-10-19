أعلن مسؤولون في شرطة لوس أنجيليس أن فتاة أميركية أقرت بأنها استخدمت رماد جثة جدها في إعداد حلوى أطعمتها لزملائها في المدرسة، مشيرين إلى أن هذه الأقوال تبدو للأسف ذات صدقية.

وجرت هذه الحادثة في 4 الجاري، وأكل تسعة من زملاء الفتاة على الأقل من هذه الحلوى، بحسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في الشرطة الأربعاء.

وأضاف أن بعض التلاميذ كانوا يجهلون وجود الرماد البشري في الحلوى لكن آخرين كانوا يعلمون، وأكلوا منها رغم ذلك.

وقال أحد هؤلاء التلاميذ ان زميلته قدمت له الحلوى قائلة إنها تحتوي على «مكون خاص»، فظن أنها تقصد الحشيشة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الأمر، وهو تحاول التوصل إلى توصيف قضائي لهذا الفعل، بالاستناد خصوصا إلى المواد التي تحظر تدنيس الجثث والإضرار بالنظام العام.