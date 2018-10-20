نشر موقع "دوت مصر" تقريراً حول أغرب 5 أشجار بالعالم، نشاهدها في الفيديو التالي:
1-Basket Tree:
موجودة بحدائق "جلورى" بأمريكا وتشبه "شبكة" كرة السلة.
2-Tree of Life:
سميت بهذا الاسم لبقائها 400 سنة حية بدون ماء وتوجد بالبحرين.
3- Pirangi Cashew Tree:
توجد بالبرازيل ومساحتها 2 فدان وعمرها 177 عاما وزُرعت عام 1888 وتنتج 8000 نوع فاكهة سنويًا.
4-Baobab:
توجد بمدغشقر وعمرها 1000 عام وارتفاعها من 16 لـ98 قدمًا وقطر جذعها من 23 لـ 36 قدمًا وتبقى طوال العام بلا أوراق.
5-El Arbol de la Sabina:
تتواجد بإسبانيا وتنمو مع اتجاه الرياح لذلك يتغير شكلها دائما.