تتوزع الكثير من منافذ البيع التي تقدم خدمات متنوعة فريدة من نوعها للزبائن وهم يجلسون في سياراتهم.

وقد أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية قائمة بمنافذ البيع التي تقدم الخدمات الأكثر غرابة للزبائن، على النحو التالي:



１- منفذ دونات هول كاليفورنيا

يقدم هذا المنفذ الذي يتخذ شكل دونات عملاقة حلويات وفطائر متنوعة



２- منفذ المحار، تسمانيا، أستراليا

يقدم منفذ البيع هذا وجبات من المحار لزبائنه الذين يمكنهم تناول وجباتهم أثناء الاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلابة القريبة.



３- منفذ العزاء، اليابان

يسمح هذا المنفذ للمشيعين، تقديم عزائهم لذوي الميت عبر نوافذ مخصصة لهذا الغرض دون أن يضطروا لمغادرة سياراتهم. وهو مخصص للأشخاص الغير قادرين على حضور جنازة المتوفى بسبب عجزهم أو سنهم الكبير.



４- منفذ الزواج، لاس فيغاس

يتيح هذا المنفذ للعروسين عقد قرانهما وهما داخل سيارتهما مقابل 50 دولاراً فقط، قبل أن ينطلقا برحلة إلى مدينة لاس فيغاس القريبة.



5- منفذ شجرة ريدوود، كاليفورنيا

يتيح هذا المنفذ الفرصة للسياح بقيادة سياراتهم عبر أطول وأقدم شجرة في العالم، والتي يبلغ ارتفاعها 3000 قدم.