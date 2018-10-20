قام مصمم بابتكار ملابس نوم مصنوعة من أنسجة خاصة، تساعد المرء على تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق امتصاص كميات كبيرة من العرق، وبالتالي الحصول على نوم أكثر راحة.

وتم تصميم ملابس "سليب ديب" من قبل جيمس سميث، المسؤول التنفيذي السابق في مجال الإعلان، والتي وصفت بأنها أول ملابس من نوعها في العالم.

وقضى سميث ثلاث سنوات في البحث عن مادة يمكن استخدامها في صناعة ملابس مريحة للنوم، قبل أن يتوصل أخيراً إلى مادة مكونة من مزيج من الألياف الطبيعية الخالصة أطلق عليها اسم "سومنوتيك".

ويجمع النسيج بين صوف ميرينو فائق الجودة، المعروف بخواصه الحرارية الطبيعية، والألياف النباتية المستخرجة من أشجار اليوكالبتوس القادرة على امتصاص العرق، مما يساعد على تسريع عملية تبريد الجسم إلى درجة الحرارة المثلى للحصول على نوم هانئ ومريح.

يذكر بأن معاناة سميث من الحرارة أثناء النوم كان دافعاً رئيسياً له لابتكار النسيج الجديد الذي بدأ إنتاجه بالفعل، وسيطرح في الأسواق قريباً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.