شاركت الباحثة، إيسي فوكس، صوراً مثيرة للدهشة عبر "تويتر" لأناس تعرّضوا للصواعق وتركت على أجسادهم لوحات فنية.

وندوب ليشتنبرغ هي نوع من الندبات التي يمكن أن تحدث عندما يصاب الناس بصاعقة. وسُميت هذه الندوب على اسم عالم الفيزياء الألماني، جورج ليشتنبرغ، وهي أنماط متفرعة تنشأ عندما تمر التصريفات الكهربائية ذات الجهد العالي عبر مواد عازلة، مثل جسم الإنسان، وفق ما نقلت صحيفة "ذا إنبندنت" البريطانية.

ولندوب ليشتنبرغ أسماء أخرى مثل "زهور البرق" أو "ريش الجلد"، وهي كالوشم الطبيعي.

ويطلق البرق عملية تفريغ ضخمة للكهرباء الساكنة، مما أسفر عن مقتل 3.696 شخصاً في أميركا بين عامي 1959 و2003.

ورغم أن معدلات الوفيات آخذة في الانخفاض، إلا أن ما يقرب من 30 شخصاً سنوياً لا يزالون يموتون بسبب ضربات البرق كل عام

ويُعتقد أن 10 في المئة من الأشخاص الذين أصيبوا بالبرق يموتون، ويعاني 70 في المئة منهم من مشاكل خطيرة، بما في ذلك تغيرات في الشخصية، وحتى تلف في الدماغ.