تتسم النباتات عموماً بالوداعة والألفة، لكن ذلك ربما لا ينطبق على نبتة فينوس صائدة الحشرات.

وفي مقطع فيديو تم تصويره في "دور" بألمانيا، تظهر النبتة وهي تفترس دبوراً أصفر.

وتقوم النبتة بإفراز الرحيق لإغواء الحشرات، حيث تغلق أوراقها على الفريسة ما إن تحط داخلها.



وبمجرد أن تقف الحشرة على النبتة فإن شعيرات صغيرة فيها تنبهها وتغلق أوراقها في أقل من ثانية، بحيث لا تجد الفريسة أي مفر.

ويمكن لصائدة الحشرات أن تتغذى على فريستها لمدة تتراوح بين 5 إلى 12 يوماً.



لكن إذا وضعت إصبعك داخل نبتة فينوس، هل يمكنها أن تؤذيك؟



بحسب موقع "كرون"ّ فإن تلك النبتة لا تستطيع أن تفترس أكثر من بعوضة أو ذبابة أو عنكبوت، فإذا وضعت طرف إصبعك في "فمها" فسوف تغلق أوراقها، لكنها لا تؤلم.