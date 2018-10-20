كشفت خبيرة التغذية الأسترالية جيسيكا سيبيل بأن الشعور بالتوتر أثناء تناول الطعام قد يؤدي إلى نتائج سلبية مثل الشراهة، والسمنة، وتطوير عادات طعام غير صحية.



وقد أوردت جيسيكا في لقاء لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها تجنب التوتر والقلق أثناء تناول الطعام، على النحو التالي:



1- تعرف على مشاعرك



تقول جيسيكا إن أحد أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها قبل تناول الطعام هو التفكير لبضع لحظات للتحقق من مشاعرك.



اطرح على نفسك الأسئلة التالية: " هل أشعر بالتوتر أم بالاسترخاء؟ هل أشعر بأية مشاكل في معدتي؟ هل أتنفس بعمق؟ هل ضربات قلبي متسارعة؟"



ونصحت جيسيكا بالانتظار حتى تتعدل الحالة السلبية التي نشعر بها، قبل أن نبدأ بتناول الطعام.



2- تنفس قبل أن تتناول الطعام



قبل الشروع بتناول الطعام لابد من أخذ وقت كاف للتنفس بعمق، لأنه يساعد على تهدئة اللوزة المخية، وهي منطقة في الدماغ تتحكم بالشهية.



3- التخلي عن القلق حيال ما نتناوله



بحسب خبيرة التغذية جيسيكا، فإن الشعور بالقلق حيال ما نتناوله يسبب الإجهاد ويمنع الجهاز الهضمي من هضم وامتصاص المغذيات بشكل صحيح. ونصحت جيسيكا بأن يتم مضغ الطعام ببطء والتخلص من أي قلق أو توتر أثناء تناول الطعام.



4- السماح للجسم باختيار الأطعمة



تقول جيسيكا بأن المرء يجب أن يسمح لجسمه باختيار الأطعمة المناسبة، فإذا كان يشعر بالبرد، يكون الجسم عندئذ بحاجة إلى أطعمة دافئة وصحية، وإذا كان يشتهي تناول الخضار، فلا بد من أن يستجيب لرغبته بتناول الخضار الطازجة.



5- تناول الطعام بشكل واعٍ



تنصح جيسيكا، بتناول الطعام ببطء وروية، وتخصيص لُقيمات صغيرة للاستمتاع بمذاق الطعام ونكهته، إضافة إلى تناول كميات معتدلة في كل وجبة.



6- عدم تناول الطعام أثناء القيام بنشاط آخر



يعمد الكثير من الأشخاص إلى تناول وجباتهم وهم يشاهدون التلفاز أو يستخدمون هواتفهم الذكية، الأمر الذي يشتت تركيزهم على الاستمتاع بوجباتهم، وعدم مقدرة الدماغ على استيعاب ما يأكلونه، وهذا يؤدي إلى شعورهم بعدم الشبع، وطلب المزيد من الطعام.