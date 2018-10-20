خلع الأمير هاري وزوجته ميغن صباح أمس الجمعة حذاءهما للمشاركة في تجمع لراكبي أمواج على رمال شاطئ بوندي الشهير في سيدني.

وقد طوق دوق ودوقة ساسكس عنقهما بعقد من الزهور وجلسا ضمن دائرة مع أعضاء من جمعية «وان وايف» التي تروج لنشاطات في الهواء الطلق مثل ركوب الأمواج لتجاوز المشاكل النفسية.

وألتقى هاري وميغن في الصباح الباكر راكبي الأمواج الذين أتوا إلى شاطئ بوندي الشهيرة فيما تجمع الكثير من سكان المنطقة لرؤية الأمير وزوجته.

وأوضح كريستر كوندل (26 عاما) «لا نزال نسمع أشخاصا يتذكرون زيارة المملكة في العام 1954 ويستمرون في الحديث عنها».