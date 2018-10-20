ظهرت دلافين من فصيلة الفاكويتا في خليج كاليفورنيا بالمكسيك مما أعطى أملا لخبراء في مجال البيئة في عودة هذا النوع المهدد بالانقراض.

ستة دلافين جديدة من فصيلة الفاكويتا شوهدت في خليج كاليفورنيا بالمكسيك مما أعطى أملا لخبراء في مجال البيئة في عودة هذا النوع المهدد بالانقراض.

ووفقا لمجموعة من الخبراء الذين يتابعون نشاط هذا النوع من الدلافين في المكسيك، شوهدت أم بصحبتها مجموعة من الصغار.

وعما شاهده يحدثنا أرماندو خاراميلو المسؤول عن رصد الدلافين حيث قال تعد الفاكويتا أصغر أنواع الدلافين على مستوى العالم ولا توجد سوى في الجزء الجنوبي من منطقة خليج كاليفورنيا.

والتهديد الأكبر الذي يواجهها هو شباك الصيد التي تستخدم بشكل غير قانوني في المياه.

ووفقا للصندوق العالمي للحياة البرية، تراجعت أعداد الفاكويتا بنسبة تجاوزت 90% في عشرين عاما فقط.