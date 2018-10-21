حفرت المطربة السورية، فايا يونان، اسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتدخل الموسوعة بأغنيتها الأولى والأشهر "أحب يديك"، لتكون بذلك، أول مطربة عربية تدخل الموسوعة العالمية من "باب التمويل الجماعي".



ودخلت المطربة السورية موسوعة الأرقام القياسية، بعد إنتاجها لفيديو كليب بتمويل جماعي، حيث نجحت بجمع 25 ألف دولار لتمويل أغنيتها المنفردة "أحب يديك".

وتعود خطوة فايا إلى أبريل عام 2015، عند تسجيل أولى أغانيها "أحب يديك"، بعد أن ناشدت الجمهور للمشاركة في تمويل إنتاج الكليب ماليا، عبر المساهمة أونلاين في موقع التمويل الفني "زومال".

وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطي حاجز الـ12 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعا وشهرة.

من جانبها، اعتبرت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية ما حدث بمثابة سابقة لم تحدث من قبل على الأقل على المستوى العربي، حيث تعتبر أغنية "أحب يديك" أغنية الانطلاقة الرسمية لمشوار فايا الغنائي، وأطلقتها بالاعتماد كليا على التمويل الجماهيري.

ولاحقا، حققت فايا نجاحا جماهيريا واسع المدى، مع إطلاق أول ألبوماتها، الذى حمل اسم "بيناتنا في بحر"، وضم في جعبته 8 أغنيات، منها "يا ليته يعلم" و"في الطريق إليك"، كما أطلت مؤخرا بآخر كليباتها المصورة المنفردة "حب الأقوياء".