منحت طائرة هليكوبتر شريان حياة لقريتين صغيرتين فوق جبال الألب الفرنسية بعد أن دمر انهيار صخري الطريق الوحيد المؤدي إليهما في أبريل.
واضطر سكان قريتي بيرولف وسانت سابين طوال الفترة الماضية إلى السير عبر الغابات للذهاب إلى العمل والعودة منه مع حمل طعامهم في حقائب الظهر.
ولجأ السكان إلى تأجير طائرة هليكوبتر لنقل الاحتياجات الأثقل وزنا عبر الوادي مثل الوقود وعلف الحيوانات وكذلك السيارات العالقة على الطريق.
وتضافر السكان لتجميع ثلثي تكلفة تأجير الطائرة والتي بلغت ثلاثة آلاف يورو في حين تكفلت السلطات المحلية بدفع الباقي.