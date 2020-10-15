قالت منظمة حماية بيئية غير هادفة للربح إن الأمواج جرفت ألوفا من صغار الفقمة النافقة على سواحل ناميبيا.

تم العثور على صغار الفقمة في شبه جزيرة بيليكان بوينت، وهي مقصد سياحي يشتهر بمستعمرة للفقمة ومدرسة للدلافين.

وقالت منظمة حماية المحيطات في ناميبيا (أوشن ريزرفيشن ناميبيا) إن لقطات صورتها بطائرة مسيرة تظهر أكثر من 5000 جيفة متناثرة على الساحل.

وقالت المنظمة في منشور على انستجرام "نحن أمام كارثة. تُولد بالفعل آلاف من صغار الفقمة قبل الأوان وتموت على الفور".

وكانت المنظمة أشارت في السابق إلى ملاحظة أن بعض إناث الفقمة تجهض حملها عندما تشعر بعدم توافر طعام يكفيها و"يحدث هذا كل عام بأعداد قليلة، لكن ليس بهذا الكم على الإطلاق!"

وقالت وزارة الثروة السمكية إن الباحثين رصدوا وتيرة أعلى من المعتاد لإجهاض الفقمة في بيليكان بوينت، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد السبب أو إعطاء أرقام.

وقالت جراسا دالميدا، مدير إدارة الموارد في الوزارة ، "لا يمكننا تحديد رقم لأننا ما زلنا في مرحلة جمع البيانات".

لكن المنظمة تقول إن الجوع هو السبب على الأرجح لأن الأسماك، الغذاء الرئيسي للفقمة، هاجرت من بيليكان بوينت.

وأضافت أن هناك أسبابا أخرى محتملة مثل السموم أو الأمراض لكن من غير الممكن تأكيد أي شيء دون إجراء دراسة مناسبة.

ووقعت مأساة مماثلة في عام 1994 عندما قضت المجاعة على حوالي ثلث تجمعات الفقمة في شبه الجزيرة، حسبما تقول المنظمة.