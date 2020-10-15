توجت حديقة الأسماك الوطنية في نيوزيلندا طائر بطريق بعين واحدة يسمى "كابتن" بلقب بطريق العام.

جاء ذلك في تصويت لجمهور الحديقة على البطريق المفضل لديهم، واحتل البطريق "كابتن" الصدارة.

وكانت جميع البطاريق المتنافسة قد وصلت في سن صغيرة إما لكونها مهجورة أو أصيبت في هجمات كلاب أو تعاني من ضعف البصر، أو مرضت في البرية.

ووصل البطريق "كابتن" إلى الحديقة بعد أن فقد عينه اليمنى في مشاجرة مع طائر بحري آخر، بحسب الحارسة آمي جيدنز.

ويتم إطعام ذلك البطريق من جانبه الأيسر ولا يمكن أن يعيش في موئله الطبيعي بالعالم.

وفرزت الحديقة أكثر من 15 ألف صوت من حول العالم في المسابقة ، ورصدت إقبالا كبيرا على التصويت من فيتنام في الأيام الأخيرة.