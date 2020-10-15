أثارت صورة لرئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين التقطت من أجل مجلة أزياء نقاشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المهنية .

وقال منتقدون إن الصورة، التي تظهر فيها السياسية وهي ترتدي سترة قصيرة ومجوهرات، كانت كاشفة للغاية وغير مهنية بالنسبة لامرأة في منصبها.

وأعقب التعليقات على الفور تدفق كبير من الدعم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر كل من الرجال والنساء صورا لأنفسهم وهم يرتدون سترات مماثلة.

وأطلق أنصار مارين اتهامات بأنه يتم الحكم على النساء من خلال مظهرهن أكثر بكثير من الرجال، مستشهدين بصور عارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياسيين رجال آخرين لم يتم اعتبارهم غير مهنيين.

وتم نشر صورة مارين نهاية الأسبوع الماضي على صفحة إنستجرام لمجلة الموضة "تريندي".