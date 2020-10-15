أعلنت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من طراز (إتش إس أي 32) مصنع محليا بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم، بالتعاون بين شركة "سي إم إن" الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي قوله"إن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الإعتراضية السريعة من طراز (إتش إس أي 32) يأتي ضمن توجه الهيئة الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية، ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين".

وأضاف أن "منظومة الزوارق السريعة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية" كما "ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".