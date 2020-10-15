بعد تأجيله لنحو سبعة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا، أقيم مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي لولاية كاليفورنيا الامريكية، حفل توزيع جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2020، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، ولكن بدون جمهور، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وكان المغني ومؤلف الأغاني الامريكي الشاب، بوست مالون 25/ عاما/، الفائز الأكبر في حفل توزيع جوائز أمس، حيث حصل على تسع جوائز، من بينها جائزة "أفضل فنان"، حيث قال أثناء تسلمه الجائزة: "إنه وقت غريب بالنسبة للجميع... من الغريب ألا ترى أحدا من الجمهور هنا".

من ناحية أخرى، فازت المغنية الامريكية الشابة بيلي ايليش 18/ عاما/ بالجائزة الأولى في الحفل، وهي جائزة "أفضل ألبوم موسيقي"، لتتفوق بذلك على نجوم كبار من أمثال دريك وخالد ومالون وتايلور سويفت.

وقالت ايليش عند صعودها إلى خشبة المسرح لتسلم الجائزة وهي ترتدي كمامة: "يا إلهي. إنها ثقيلة جدا".

وقامت المغنية الامريكية كيلي كلاركسون 38/ عاما/ بتقديم الحفل للعام الثالث على التوالي.