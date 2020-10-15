فتحت دور السينما في بعض الولايات الهندية أبوابها مجددا اليوم الخميس، وذلك بعد إغلاقها أكثر من ستة أشهر ضمن الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وسوف تعمل دور السينما بنصف طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه الفيروس في الانتشار، على الرغم من أن البيانات الحكومية تشير إلى تباطؤ وتيرة الانتشار منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وتعد الهند ثاني أكثر دولة تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت 31ر7 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتعد ولايات دلهي وهاريانا وأوتار براديش وبنجال الغربية ومادهيا براديش وجوجارات واندهرا براديش من بين الولايات التي سوف تعيد فتح دور السينما إما اليوم أو غدا الجمعة.