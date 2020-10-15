أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن رصد مكافأة قدرها مليون دولار أسترالي (714 ألف دولار أمريكي) مقابل معلومات عن مقتل سائحة ألمانية قبل 15 عاما.

وشوهدت السائحة سيمون شتروبل 25/ عاما/ آخر مرة في متنزه في ليسمور، على الساحل بأقصى شمال الولاية ، بعد قضاء ليلة مع صديقها وأصدقائها في 11 شباط/فبراير 2005.

وعثر على جثة السائحة الألمانية، وكانت تعمل معلمة، بعد ستة أيام من ذلك التاريخ مخبأة تحت سعف النخيل في ملعب رياضي على بعد نحو 100 متر من المتنزه.

ولم يتم اتهام أحد بقتلها.

وذكرت الشرطة أنها ما زالت ملتزمة بحل القضية وأن "المكافأة الكبيرة" متاحة لكل من الأستراليين والألمان المقيمين الذين يقدمون معلومات تقود إلى القبض على الجناة وإدانتهم.

وسبق أن أعلن مكتب التحقيقات الجنائية البافاري في ألمانيا عام 2014 عن رصد مكافأة قدرها عشرة آلاف يورو (12 ألف دولار أمريكي) للمقيمين في كل من ألمانيا وأستراليا الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى اعتقال و إدانة مرتكبي الجريمة. ولا يزال عرض المكافأة ساريا.