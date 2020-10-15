قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه يريد أن يحصل الفقراء والجنود وضباط الشرطة على الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- بمجرد توفره.

وأضاف دوتيرتي في خطاب "أنا بحاجة إلى جنود ورجال شرطة أصحاء .إن لهم أهمية حيوية فعلا لأمن الدولة".

وتابع أنه سوف يتم اعطاء الأولوية للقاحات الواردة من الصين وروسيا، مضيفا أن موسكو أعربت عن نيتها إنشاء مصنع للأدوية في الفلبين.

وأوضح دوتيرتي، في التصريحات التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء إن الفلبين، التي يوجد بها أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا بنحو 347000 ، لديها الأموال لشراء اللقاح.

وخفضت منطقة عاصمة البلاد حالات الإصابة النشطة بالفيروس إلى 7800 من 20000 ، في حين تمكنت مدينة سيبو من خفض عدد الحالات بعد أن منعت الحكومة المرضى من العزل المنزلي، حسبما قال رئيس فريق مكافحة الفيروسات كارليتو جالفيز في نفس الإفادة.