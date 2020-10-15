ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، الأربعاء أن شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري هو الأعلى حرارة على مستوى العالم منذ بدء التسجيل عام 1880.

وأفادت الإدارة بأن متوسط درجة الحرارة فوق سطح الأرض والمحيطات في العالم كان أعلى بـ 97ر0 درجة مئوية عن المتوسط بالنسبة للقرن العشرين البالغ 15 درجة.

ويعني هذا أن أيلول/سبتمبر تخطى الشهر نفسه من عامي 2015 و2016 اللذين كانا يحملان الأرقام القياسية السابقة.

وكانت هناك دول في أوربا وآسيا وأمريكا الجنوبية من بين الدول التي شهدت طقسا دافئا بشكل خاص خلال ذلك الشهر.