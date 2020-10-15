قضت محكمة مكسيكية بالسجن لمدة 31 عاما بحق مالكة مدرسة، بعد أن ثبتت مسؤوليتها عن انهيار مبنى أسفر عن مقتل 26 شخصا عام 2017، حسبما قال ممثلون للادعاء وأدينت مونيكا جارسيا فيلجاس ، وهي مديرة المدرسة أيضا ، بارتكاب جريمة القتل غير العمد في أيلول/سبتمبر.

وطالب ممثلو الادعاء بتوقيع حكم بالسجن لمدة 57 عاما على مالكة المدرسة.

وانهار المبنى المكون من أربعة طوابق خلال زلزال شدته 1ر7 درجة على مقياس ريختر في 19 أيلول/سبتمبر 2017 ، أودى بحياة 369 شخصا.

ولقي 19 تلميذا وسبعة بالغين حتفهم جراء الانهيار.

وأمرت المحكمة جارسيا فيلجاس بدفع تعويضات بأكثر من 400 ألف بيزو (18 ألفا و770 دولار) لأسرة كل ضحية وغرامات لانتهاك معايير الإنشاء.

وقال محاميها إنه سيتم استئناف الحكم.