أفادت وسائل إعلام محلية في اليابان بأن عددا قياسيا من الأسر، بلغ 96 ألفا، تلقى دعما حكوميا في الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس، للمساعدة في دفع الإيجارات، وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن تقرير قدمته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أن الرقم المسجل خلال الأشهر الخمسة يمثل 6ر2 مرة إجمالي ما تم تسجيله في السنة المالية 2010، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والذي بلغ آنذاك .37151

وكان برنامج دعم الإيجارات يستهدف في البداية العمال الذين فقدوا وظائفهم، قبل أن تقوم الحكومة في نيسان/أبريل بتخفيف الشروط لتشمل الأشخاص الذين تراجع دخلهم في ظل تضرر الاقتصاد من الجائحة.

وأوضحت "كيودو" أنه يمكن تقديم ما يصل إلى 53700 ين (510 دولارات) شهريا لأسرة مكونة من فرد واحد في العاصمة طوكيو لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها إلى تسعة أشهر.

وتراجع عدد المتقدمين بطلبات للحصول على الدعم بشكل حاد من 44811 في أيار/مايو إلى 9379 في آب/أغسطس الماضيين، عندما بدأ التخفيف التدريجي لحالة الطوارئ التي تم فرضها في البلاد والتي أدت إلى إغلاق الكثير من الشركات بصورة مؤقتة.

وسجل الاقتصاد الياباني انكماشا قياسيا بلغ 1ر28% على أساس سنوي في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو الماضيين. ومثّل هذا الانكماش، للفصل الثالث على التوالي، أكبر انكماش منذ عام 1980 ، في ظل تضرر الاقتصاد بشدة جراء الجائحة، وأيضا جراء زيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.