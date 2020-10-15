أظهر استطلاع حديث للرأي أنه من المتوقع أن يصوت أكثر من ثلثي المواطنين الأمريكيين من أصول هندية لصالح مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في الثالث من شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي أعلنتها "مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي" ، وأوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، من المتوقع أن يصوت 22 في المئة من الهنود الأمريكيين المسجلين في الجداول الانتخابية لصالح المرشح الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، مقابل 72 في المئة لصالح بايدن.

أجرت شركة "يو جوف"، وهي واحدة من أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق، الاستطلاع لصالح "مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي"، في الفترة من الأول وحتى العشرين من شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وشمل الاستطلاع 936 أمريكيا من أصول هندية.

ورأت بلومبرج أن هذه الأرقام تكشف أن ولاء الأمريكيين من أصول هندية لم يتحول إلى الحزب الجمهوري رغم التقارب بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كانت تصرفات حكومته مثار انتقاد من أعضاء بارزين ضمن صفوف الحزب الديمقراطي، وبينهم، كامالا هاريس، مرشحة بايدن لمنصب نائب الرئيس.