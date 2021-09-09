طراز جديد متطور مبني على هندسة التراكبية المجزأة الذكية الجديدة والمبتكرة L.E.M.O.M DHT

كشفت شركة ماكفم للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات هافال وجريت وول في الكويت، رسميا عن الجيل الأحدث من سيارة هافال H6، الطراز الأكثر مبيعا لدى علامة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV الأولى في الصين.



تم تطوير الجيل الثالث من هافال H6 بالارتكاز على الهندسة التراكبية المجزأة الذكية L.E.M.O.M DHT من شركة جريت وول موتورز، ما يمثل توجها تقنيا جديدا وجريئا للعلامة حاملا معه مستويات جديدة من الأداء والكفاءة والراحة.



وصرح محمد الغانم، مدير عام المجموعة لشركة ماكفم للسيارات، قائلا: يسعدنا أن نطرح الجيل الثالث الجديد كليا من هافال H6 في الكويت. إنها سيارة تتميز بتصميم جديد قائم على هندسة مبتكرة كما تضم أحدث إبداعات التكنولوجيا من حيث السلامة ومساعدة السائق، وبالتالي لا تزال هافال H6 تتمتع بقيمة لا تضاهى في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ومتوسطة الحجم في الكويت.



ويعتمد الجيل الثالث من هافال H6 على الهندسة التراكبية المجزأة الذكية الجديدة والمبتكرة L.E.M.O.M DHT (تكنولوجيا هجينة مزدوجة المحرك) من شركة جريت وول، فتقدم بذلك تجارب منتجات جديدة للمستخدمين في أرجاء العالم من خلال التحول التكنولوجي والابتكار.



وتتسم منصة L.E.M.O.M DHT بقوة أعلى وراحة أكبر ومستوى أدنى من الضجيج والارتجاج والقسوة ومن استهلاك الوقود، وتعتزم شركة «جريت وول موتورز» استخدام هذه المنصة في الكثير من السيارات الجديدة في المستقبل، ما يضمن مستويات أعلى من الأداء.



جيل جديد وطابع تصميمي مبتكر



أعيد ابتكار الجيل الثالث من هافال H6 بالكامل مع توجه واضح نحو المستقبل حيث تم تجهيز السيارة بشبك أمامي هندسي ثلاثي الأبعاد مع مصابيح أمامية مشعة بتكنولوجيا LED ومصابيح خلفية بتكنولوجيا LED مدمجة بشكل جميل عبر القسم الخلفي وكأنها جسر عائم. وتضم المقصورة نظام معلومات وترفيه مع شاشة LED تعمل باللمس مع تطبيقي آبل كاربلاي وآندرويد أوتو كتجهيز قياسي، ومجموعة عدادات افتراضية عائمة المظهر وشاشة عرض أمامية كاملة الألوان مقسمة إلى ثلاث شاشات، فتكون النتيجة مقصورة فاخرة غنية بالتكنولوجيا لتقديم تجربة قيادة مستقبلية.



ويضم الجيل الثالث من هافال H6 آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من أنظمة مساعدة السائق، من بينها نظام متكيف للتحكم بالسرعة مع مساعدة ذكية على التجوال وخاصية التعرف على إشارات المرور TSR والكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع قدرة مراقبة مختلف المشاهد. وتعطي السيارة انطباعا عاما بالعلم والتكنولوجيا مع سلامة معززة بشكل لافت للركاب، ما يجعل القيادة في مختلف أحوال الطرق تجربة مريحة.



فضلا على ذلك، يتميز الطراز الجديد بالقدرة على الركن بشكل آلي مع القدرة على مراقبة كامل المشهد، فيتحرك أفقيا وعموديا وعرضيا بشكل أوتوماتيكي كلي للركن. وللمزيد من المساعدة، تم تزويد السيارة بوظيفة التصوير البانورامي عالي الوضوح بزاوية 360 درجة والتي تسمح بتصوير محيط السيارة بالكامل بواسطة كاميرات عالية الوضوح بقدرة 4 ميغابيكسل لجعل حركة السيارة أكثر سهولة وأمانا.



وأصبحت سيارة H6 الجديدة أطول بـ 38 ملم وأعرض بـ 26 ملم وأكثر ارتفاعا بـ 10 ملم من الطراز السابق. ويضمن الهيكل الأكبر حجما المزيد من المساحة فيؤمن راحة أكبر للسائق والركاب.



مجموعة دفع متطورة



تم تجهيز الجيل الثالث من هافال H6 بمحرك GDIT الديناميكي المتطور سعة ليترين مع شاحن توربو من صنع جريت وول، وهو يعمل بقوة قصوى تبلغ 201 حصان وعزم أقصى قدره 320 نيوتن متر، فيمنح المزيد من القوة والكفاءة عبر مختلف المعايير والمقاييس.