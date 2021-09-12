دعم الجيل الجديد من الشباب وتحفيزهم أساس في مسؤولية الشركة الاجتماعية

مبادرة المطوع والقاضي تعكس تبني أفكار الشباب المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني



انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، ودعم الجيل الجديد من الشباب، كشفت شركة «المطوع والقاضي» عن مبادرتها الأولى لدعم التنمية المستدامة في الكويت، حيث نظمت الشركة وبالتعاون مع فريق «حلم أخضر» التطوعي ورئيسه شبيب العجمي ورشة عمل للفئة العمرية بين 10 و15 سنة، لشرح سبل التطور التكنولوجي في عالم السيارات الحديثة الصديقة للبيئة وتأثيرها على الحياة في المستقبل.



وأشارت الشركة في بيان صحافي، إلى أن المبادرة تعكس تبنيها أفكار الشباب المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة لدعم مشاريع الاستدامة البيئية والتقليل من الانبعاثات الكربونية في الكويت.



وأضافت أن ورشة العمل تأتي في إطار حرصها على توعية الشباب بالتطورات التقنية في عالم السيارات وأهميتها في تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة.



وشددت «المطوع والقاضي» على حرصها على أخلاقيات العمل والحفاظ على بيئة الكويت المحلية بالتعاون مع الأمم المتحدة، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعت معاييرها الأمم المتحدة وتحفيز الشباب الكويتي للمساهمة في ذلك عبر تبني ودعم أفكارهم، وهو ما يؤدي إلى رفع سمعة وترتيب الكويت على مؤشرات التنافسية العالمية.



وأفادت الشركة بأنها ستستمر في الفترة المقبلة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الدولة، لنشر الوعي حول أهمية الاستدامة التي تعتبر عنصرا رئيسيا ضمن خطة ورؤية الكويت التنموية 2035 وخطة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة 2030.



وبينت أن دعم الشباب يشكل عنصرا أساسيا في إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وأنها تضع هذا الأمر في بؤرة اهتمامها، خصوصا في ظل الدور المحوري والأساسي الذي يلعبه هؤلاء في بناء وتطوير وقيادة الكويت في المستقبل.