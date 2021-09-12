منمّقة بتحسينات مرئية مما يجعلها أكثر جرأة وأناقة

مظهر أنيق ومزايا واضحة في جميع تفاصيل السيارة

تتيح للعملاء تجسيد كلا الجانبين من شخصيتهم



أزاحت شركة عادل الغانم للسيارات - الوكيل الحصري لسيارات إم جي في الكويت الستار عن إصدار خاص جديد من سيارتها الرياضية الشعبية Black Edition MG RX8 متعددة الاستعمالات (SUV) ذات السبعة مقاعد، وبمظهر أكثر جرأة وحزما للمجموعة، بالإضافة إلى باقة من التغييرات في التصميم الداخلي والخارجي باللون الأسود بالكامل مقارنة بطرازات RX8 الأخرى.



ويتميز طراز Black Edition بفخر وموثوقية بمظهر خارجي أنيق أسود اللون، مما يجعله ينفرد عن الطرازات الأخرى في المجموعة. ويكتمل المظهر الجديد الجريء بأغطية المرايا الجانبية السوداء، والتصاميم الجانبية، ومقابض الأبواب وقضبان السقف المعدنية، تتممها شارة Black Edition وعادم ومصد من الكروم الأسود في الخلف. وتأتي MG RX8 مجهزة أيضا بعتبة أبواب جانبية كهربائية تعمل أوتوماتيكيا عند فتح الباب لضمان راحتك لدى الدخول والخروج من سيارتك.



ويرتقي إصدار طراز RX8 Black Edition المحدود بمزاياه أكثر مع عجلات «ميدنايت» المعدنية المذهلة قياس 20 بوصة بلونها الأسود اللامع.



وبطبيعة الحال يمتد اللون الأسود إلى المقصورة الداخلية لسيارة RX8 Black Edition بحيث يكسو مقاعدها السبعة الواسعة بالكامل الجلد الأسود فائق الجودة من شركة «Bader» الألمانية، أحد موردي الجلود الفاخرة الرائدة في قطاع السيارات، كما تأتي السيارة مزودة بأرقى مستويات الفخامة لاسيما المقاعد الفاخرة جيدة التهوية لضمان تجربة الركاب لأفضل مستويات الراحة والرفاهية.



وتتميز MG RX8 بالقوة والرحابة، وتنفرد قاعدة عجلاتها الفسيحة ومساحة مقاعد الصف الثالث الكبيرة عن منافساتها في فئتها بوضوح.



وبإمكان العملاء مع أحدث طراز من MG التعبير عن أنفسهم من خلال القيام بما يحبون دون القبول بحلول وسطية.



وفي هذا السياق قال توم لي المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط: تلعب سيارة MG RX8 ذات السبعة مقاعد دورا رائدا كنموذج لعلامة MG مفضل لدى العملاء منذ طرحها في المنطقة. ونواصل العمل بلا كلل مع شركائنا لتقديم أفضل منتجات MG وأكثرها تميزا التي يستحقونها العملاء، والتي تلبي احتياجاتهم هنا في المنطقة. وكلنا ثقة مع الإصدار الخاص الحصري من MG RX8 في كسوة سوداء بالكامل و13 ترقية تجهيزات فريدة. سوف يختبر العملاء الفخامة والتميز بالإضافة إلى التفرد مع هذا الإصدار الخاص.



من جهته، قال خالد طوقان مدير إدارة السيارات في شركة عادل الغانم للسيارات - إم جي: نحن فخورون بهذا الإصدار الحصري الرائع لسيارة MG RX8 Black Edition متعددة الاستخدامات والتي ستلبي متطلبات وأذواق زبائننا الكرام.



RX8 السيارة العائلية الرحبة ذات التكنولوجيا المتطورة أصبحت الآن ذات طابع رياضي مميز، ونحن ملتزمون دائما بتقديم افضل الخدمات لزبائننا منذ الزيارة الأولى لمعارضنا مرورا بخدمات ما بعد البيع والكفالة الأصلية المصنعية الأقوى في الكويت 6 سنوات أو 200 ألف كلم ولغاية ضمان إعادة الاستبدال.



وتعتبر سيارة RX8 الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) ذات السبعة مقاعد نموذجا رائدا ورحبا من MG ومجهزا بشكل جيد للغاية. وهي سيارة دفع رباعي تمتاز بالقوة والقدرة، وتوفر نظام عزم رباعيا عند الطلب في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي متقدم مع ستة أوضاع قيادة مختلفة. وتأتي RX8 مزودة بمحرك بنزين سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني وبقوة 220 حصان يتميز بتقنية Net Blue ويولد عزما أقصى قدره 360 نيوتن- متر ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات لعمليات تبديل أسلس للسرعات. وتوفر السيارة أيضا شحنا لاسلكيا للهاتف والاتصال بالهاتف الذكي مع تقنيتي Apple Carplay وAndroid Auto مع شاشة لمس ملونة قياس 10 بوصات، بالإضافة إلى تصميم جلوس على طراز المسرح يتضمن تدرجا مسطحا مائلا من الأمام إلى الخلف مما يعني أن الركاب في الصف الثالث يستفيدون من رؤية استثنائية مع مساحة لا مثيل لها للأرجل تبلغ 884 ملم (أكبر مساحة للصف الثالث في فئتها).



وتتوافر سيارة MG RX8 Black Edition الآن للبيع في الكويت، ويأتي هذا خلال أوقات مثيرة جدا للعلامة التجارية في المنطقة، حيث شهدت نموا كبيرا بمبيعاتها على مدار العامين الماضيين.