تواصل علامة شانجان التجارية تألقها على كل الأصعدة، فقد حلت في المركز الأول بين العلامات التجارية لقطاع السيارات في السوق الصيني وفق دراسة مؤسسة J.D Power العريقة لقياس الجودة الأولية لعام 2021. ويعبر هذا الإنجاز عن الرؤية الطموحة للعلامة التجارية ويأتي تتويجا لجهودها المتواصلة لتعزيز موقعها الريادي في السوقين الصيني والعالمي.



وفي تعليق له على هذا الإعلان، قال أحمد عبدالعزيز المطوع، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القرين لتجارة السيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في الكويت: في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والسعادة بهذا الإنجاز فإن هذه النتيجة لا تأتي كمفاجأة، حيث إن ثقتنا بعلامتنا التجارية ومنتجاتها تزداد رسوخا يوما بعد يوم إن كان على مستوى الابتكار أو الجودة. فقد حققت شانجان قفزات نوعية مدهشة خلال السنوات القليلة الماضية، ويكفي اختبار روعة الموديلات التي طرحناها مؤخرا في السوق الكويتي للاقتناع بأن التميز المتكامل هو الصفة الأساسية لموديلات شانجان.



وأضاف: من المعروف أن شانجان طالما كانت أحد اللاعبين الأكثر تأثيرا ونجاحا في السوق الصيني بفضل منظومة القيم التي تستند إليها الشركة، فالإبداع والتطوير المستمران يسيران جنبا إلى جنب على أسس معرفية ودراسات علمية دقيقة لتحديد أنماط الحياة المستقبلية وابتكار أفضل الحلول الممكنة التي تلبي احتياجات العملاء على أفضل وجه ممكن. إن اهتمامنا مركز بشكل حصري على راحة عملائنا وإضافة قيم إيجابية إلى أسلوب حياتهم من خلال تقديم أقصى مستويات الراحة والرفاهية، أحدث إنجازات التكنولوجيا وأعلى مستويات الأمان من خلال موديلات ذات أسعار معقولة.



وتوفر شركة القرين لتجارة السيارات لعملائها مجموعة من الخيارات تشمل المركبات الرياضية متعددة الاستعمال (SUV) كبيرة ومتوسطة الحجم، وسيارات الكروس أوفر إلى جانب سيارة سيدان ووانيت (بيك أب) بمجموع 8 طرازات فائقة الجودة والأناقة.



وقد طرحت شانجان المطوع مؤخرا موديل CS75 Plus من فئة الجيبات متوسطة الحجم يعكس تصميمه الخارجي والداخلي الجديدين كليا أسلوب شانجان الجديد في تعزيز روعة تجربة القيادة من خلال لمسات جمالية، لافتة من الخارج ومستويات رفاهية غير مسبوقة من الداخل. ويسير CS75 Plus بثقة على خطى طراز CS85 الذي لفت الأنظار حول العالم عند طرحه العام الماضي بتصميمه المعاصر ومواصفاته التي تخطت كل التوقعات. هذا إلى جانب وانيت (بيك أب) HUNTER الجديد كليا الذي يتميز بتصميم خارجي يوحي بالقوة والثبات ومواصفات داخلية تضاهي روعة مواصفات السيارات الفخمة.



الجدير بالذكر أن J.D Power هي مؤسسة أميركية تأسست عام 1968 ومقرها ميشيغان متخصصة بتحليل البيانات وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي حول مستوى رضا العملاء. وتتمتع دراسات السوق الصادرة عنها بمصداقية عالية في قطاع السيارات لاعتمادها معايير جودة عالية الدقة، كما أن تصنيفها للعلامات التجارية يعتبر عاملا إيجابيا في تطورها وتقدمها. وتقيس دراسة الجودة الأولية في الصين جودة السيارة الجديدة من خلال فحص المشاكل والعيوب/ الأعطال المتعلقة بالتصميم، وتتضمن أسئلة التشخيص المحددة 218 عاملا من أعراض المشاكل عبر تسع فئات: الميزات، أدوات التحكم، شاشات العرض، التصميم الخارجي، الداخلية، نظام المعلومات، الترفيه، المقاعد، تجربة القيادة، أدوات المساعدة على القيادة، مجموعة نقل الحركة، والمناخ.