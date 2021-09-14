عندما يتعلق الأمر باختيار سيارة، هناك سمات محددة غير قابلة للتفاوض يبحث عنها قائد السيارة لتجربة ملكية خارجة على المألوف، بالنسبة لمن يرغبون في الشعور بالانسيابية والديناميكية التي توفرها السيارة الفخمة ولكنهم في نفس الوقت يرغبون في الشعور بالصلابة والسلامة الشخصية المتوافرة في سيارات الدفع الرباعي، فإن كاديلاك XT5 2021 الرائعة هي الخيار الأمثل، فهي مجهزة بمزايا السلامة والأمان الأكثر تقدما من كاديلاك، والتي تمنحك الثقة في التعامل مع الطريق في كل الأحوال الجوية، بما يسمح لقائد السيارة أن يعيد اكتشاف المتعة بالقيادة. توفر XT5 كل هذا وأكثر، بأسلوب سهل ومريح، مع الاحتفاظ بتفردها.



تصميم يلفت الأنظار



تضمن كاديلاك XT5 2021 أن من يقودها سيلفت الأنظار دوما. فتصميم شبكتها الأمامية المميز والتشطيبات المحيطة بها، تمنح السيارة وجها جريئا.

بينما تلتقي خطوطها الحادة مع المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية الشبيهة بالجواهر، بتصميم راق، فيما يخص الإضاءة، فإن المصابيح الأمامية القياسية LED تتميز بتقنية «الشعاع الذكي»، ونظام المساعدة التلقائي للضوء العالي، ويمكن للمصابيح الأمامية التبديل تلقائيا بين الضوء العالي والمنخفض مع اقتراب السيارات، بينما المصابيح الذكية تمكن السائق من الحصول على أفضل رؤية عند دخول المنعطفات.



ويكتمل تصميم XT5 بعجلات معدنية مقاس 20 بوصة، التي تمنحها مظهرا انيقا على جميع الطرقات.



أداء يليق بالعظماء



أداء XT5 المثالي يليق بالعظماء. فبغض النظر عن الطريق أمامك أو الطقس الجوي، فإن نظام الدفع الرباعي المتوفر في XT5 يساعد قائد السيارة على الحفاظ على اتزانه على الطريق دوما.



وللحصول على تجربة قيادة أكثر إتقانا، تسمح خيارات وضع اختيار نوع القيادة في XT5 الفاخرة للسائق، بالسيطرة التامة على القيادة على أي طريق.

فقد تم توسيع خيار الدفع الرباعي للأربع عجلات من خلال مستويات متعددة: مستوى التورينج ومستوى الطرق الوعرة ومستوى الطرق الرياضية، بينما توفر الموديلات ذات الدفع الأمامي نفس الثقة لقائد السيارة كما في وضعية التوريج والوضعية الرياضية.



تم تصميم محرك V6 سعة 3.6 ليترات، المتوافر في الفئة المتميزة التي تمثل أقصى درجات الفخامة «Premium Luxury» والفئة الرياضية القياسية Sport، ليبرز بقوة 310 أحصنة و271 رطل ـ قدم من عزم الدوران.

أما محرك توربو سعة 2.0 ليتر، المتوافر في الفئة القياسية للفخامة «Luxury» كما في الفئة المتميزة «Premium Luxury»، بقوة 235 حصانا و258 رطل ـ قدم من عزم الدوران.

يوفر كلا المحركين تقنيات مبتكرة مثل الإدارة النشطة للوقود لتحقيق أداء فائق وكفاءة في استهلاك الوقود.



راحة داخلية تناسب الملوك



بالنسبة لأولئك الذين يقضون وقتا طويلا على الطريق، لا يمكن التضحية بسمة الراحة داخل السيارة، فتم تصميم XT5 وفقا لمعايير كاديلاك الشهيرة للراحة، بما يليق بالملوك.



توفر XT5 مقاعد مريحة وممتازة مغطاة بالجلد بشكل كامل، بالإضافة إلى حواف الأبواب ومساند للذراع، ومساحات من الأخشاب الطبيعية، أو من ألياف الكربون، لإضفاء لمسة نهائية قوية.



بالإضافة إلى كل ذلك، يمكن لقائد السيارة والراكب الأمامي الشعور بالاسترخاء بعديد من الطرق، وذلك بفضل المقاعد القياسية القابلة للتعديل كهربائيا، وفق ثمانية أوضاع لمقعد قائد السيارة، ووفقا لستة أوضاع لمقعد الراكب الأمامي.

كذلك يقدم تصميم الكونسول الموجود بالمنتصف داخل المقصورة الأمامية، حلولا رائعة لأغراضك المختلفة بشكل محس، كما توجد حوامل للأكواب للركاب لكي يستمتعوا بمشروباتهم أثناء التنقل.



أما بالنسبة للمقاعد الخلفية، فإن المساحة القابلة لإعادة التشكيل في XT5 تمنح السائقين المرونة لتلبية احتياجاتهم.

بفضل تقسيم 60/40 المحسن، يمكن طي المقاعد الخلفية بشكل مسطح لتوفير مساحة تصل إلى 63 قدما مكعبة، مما يضمن لك تحميل كل ما تريده دون ترك أي شيء.



بالنسبة لقائد السيارة الباحث عن مزيج يجمع بين الأناقة والطابع الرياضي للسيارة الفاخرة مع السلامة الشخصية لسيارات الدفع الرباعي، فإن كاديلاك XT5 2021 سيارة لا بد من اقتنائها.



سيارة الدفع الرباعي الفاخرة متوافرة في الكويت لدى كاديلاك الغانم الوكيل الحصري والوحيد.



السلامة على الطرقات.. أولاً



تبقى السلامة على الطرقات على رأس أولويات كاديلاك. حيث توفر السيارة XT5 راحة البال للجميع، في كافة أوقات اليوم، بفضل مميزات الرؤية المحسنة.

XT5 مجهزة بشكل مثالي لتحمل أي ظروف على الطريق، بفضل العجلات المتوفرة بقياس 20 بوصة، فهي لا مثيل لها في الطقس الرطب لأنها توفر نظام تحكم مستمر يعمل على التخميد للرطوبة بما يؤدي إلى التحكم في القيادة وفق الأحوال الفعلية.



بالإضافة إلى ذلك، تساعد XT5 قائد السيارة على التحكم بشكل أكبر بكل ما هو موجود خارج السيارة.

فطريقة ركن السيارة، على سبيل المثال، أصبحت أكثر سلاسة بفضل ميزة المساعدة الأوتوماتيكية المحسنة لركن السيارة، والتي تسهل عملية ركن السيارة خاصة في الأماكن الضيقة.

كما يضمن نظام الكبح التلقائي المعزز في حالات الطوارئ والكبح التلقائي العكسي، بالإضافة إلى التنبيهات الخلفية الخاصة بالمشاة وكاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة، وذلك كي يكون قائد السيارة على دراية تامة بما يحيط به، أما في حالة حدوث تصادم، فإن XT5 مجهزة للتخفيف من الضرر وضمان سلامة الركاب دون أدنى مساومة.

تأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة مزودة بنظام وسائد هوائية شاملة، بما في ذلك وسائد الصدمات الجانبية الأمامية والمثبتة بالمقعد للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى ستائر فوقية لحماية جميع الركاب من الصدمات الخارجية في حالة الانقلاب.