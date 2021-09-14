بمناسبة عودة الموسم الدراسي، وتحت الشعار التسويقي المميز «فرحة عودة المدارس صارت فرحتين»، أطلقت شركة شمال الخليج، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت، حملتها الخاصة بانطلاق العام الدراسي، لتقدم للعملاء أفضل الأسعار التوفيرية والمزايا الرائعة على أحدث طرازات هيونداي.



وتشمل حملة شمال الخليج مركبة توسان التي يبدأ سعرها من 6999 دينارا، والتي تتمتع بنظام التثبيت التلقائي، نظام آلي للتحكم بتشغيل وإيقاف المحرك، مثبت سرعة، سنسر خلفي، إضاءة نهارية LED فريدة ومكابح انتظار بتحكم كهربائي.



وتبدأ أكسنت من 3999 دينارا، بميزات ناقل حركة ذي ست سرعات، كشافات ضباب وتكييف خلفي. وإلنترا تبدأ من 4999 دينارا، تأتي بمثبت للسرعة، إطارات ألمنيوم مقاس 16 إنشا، تكييف خلفي، مرايا طي كهربائية وإضاءة نهارية، كذلك سوناتا ابتداء من 5799 دينارا مع ناقل حركة يعمل باللمس، إطارات ألمنيوم مقاس 16 إنشا، سنسر خلفي، مثبت للسرعة وتكييف خلفي.



أما أزيرا فيبدأ سعرها من 9599 دينارا وتتميز بناقل حركة يعمل باللمس، مقاعد جلدية مع تحكم كهربائي، شاشة معلومات 8 إنشات مع كاميرا خلفية، مفتاح ذكي وتشغيل عن بعد وإضاءة أمامية LED. وسنتافي ابتداء من 7999 دينارا، وتتزود بمقاعد بتحكم كهربائي، إضاءة أمامية LED، مفتاح ذكي وتشغيل عن بعد وتكييف مركزي. هذا وتأتي جميع المركبات المشمولة في العرض مع كفالة 4 سنوات دون تحديد المسافة أو كفالة 5 سنوات/ 100 ألف كم (أيهما قبل).



وفي هذه المناسبة، قال مدير التسويق خلدون عبدالحافظ: يسر شمال الخليج إطلاق هذه الحملة التسويقية احتفالا بعودة العام الدراسي في الكويت بعد الجهود الجبارة من كافة مفاصل الدولة في السيطرة على الوباء، وفي هذه المناسبة يسعدنا تقديم أفضل الأسعار التنافسية والتوفيرية المذهلة للعملاء فضلا عن المزايا القيمة التي توفرها هيونداي لدى كل شراء لإضفاء تجربة فريدة تنال رضا العملاء دائما.



إلى جانب العروض الموسمية المميزة التي تقدمها شمال الخليج، تطرح الشركة بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت في وقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.