أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة مؤخرا عن إطلاق عرضه الاستثنائي للعطلات الفاخرة بعنوان «إقامة حصرية وقيادة استثنائية» بالتعاون مع شركة السيارات الكويتية للتجارة - الزياني.



ويتوافر هذا العرض حصريا لنزلاء وحدات الفلل والدوبلكس، ليستمتعوا بتجربة قيادة سيارات فارهة عالية الأداء طوال فترة إقامتهم بالفندق عند حجز ليلتين أو أكثر.



جدير بالذكر أن نزلاء الفلل الخاصة سيحظون بفرصة للاختيار من بين قيادة واحدة من سيارات فيراري الخارقة أو احدى سيارات بنتلي الأنيقة، بينما سيحظى نزلاء وحدات الدوبلكس بتجربة قيادة إحدى سيارات مازيراتي بموديلاتها المثيرة أو سيارات جاكوار بإمكاناتها اللامحدودة.



كما يشمل العرض مميزات أخرى منها وجبة إفطار يومية في مطعم الفندق الرئيسي «غاردن كافيه»، وخصم 20% على المطاعم وجلسات المساج في تاليس سبا بالإضافة إلى تسجيل الوصول المبكر في الساعة 9 صباحا وتسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 4 عصرا بحسب توافر الإمكانية.



هذا، ويتوافر العرض للحجز من تاريخ 15 سبتمبر الجاري وحتى تاريخ 15 أكتوبر القادم وقابل للحجز طوال أيام الأسبوع عن طريق الاتصال المباشر بفريق الحجوزات بالفندق على 601 69 222.



فسواء كان لديك شغف القيادة، أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، أو السكن ذو المستوى العالمي مع الاستمتاع بأفخر أنواع المأكولات، فإن عرض «إقامة حصرية وقيادة استثنائية» في منتجع جميرا سيوفر لك كل ما تحتاج إليه لقضاء عطلة عائلية مثالية.