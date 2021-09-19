أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية إلغاء الحوافز التي كان يتلقاها العملاء من أجل الترويج لمنتجاتها من السيارات وألواح الطاقة الشمسية، بحسب الموقع الالكتروني للشركة.

وكان عملاء تسلا الذين يأتون عبر آخرين، والجدد الذين يأتون بهم، يتلقون شحنا فائقا لمسافة عشرة كيلومترات للسيارة.

وبحسب الشركة، لا يزال هذا البرنامج ساريا على الأسقف الشمسية، حيث يتلقى المشتري مكافأة بقيمة 500 دولار.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم تسلا فيها بتغير البرنامج، فقد أوقفت الشركة في عام 2019، عرض تقديم ستة أشهر من الشحن الفائق حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، آنذاك إن ذلك "يضيف تكاليف باهظة" للسيارات.