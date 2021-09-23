مع قرب طرح النسخة الجديدة من السيارة الكهربائية جي.إم.سي هامر، كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز عن بعض التفاصيل التي كانت غامضة، عندما اتجهت الأنظار لأول مرة إلى الشاحنات الكهربائية الكبيرة التي تعمل بالبطاريات.

وكشفت جنرال موتورز مزيدا من المعلومات التي تتيح الحصول على صورة أفضل للجيل الجديد من السيارة الكهربائية هامر التي ستعمل بمحرك قوته 1000 حصان.

وأشارت جنرال موتورز عن ثلاث فئات من السيارة الكهربائية هامر منها فئة تشمل محركا كهربائيا قويا ، بقوة 255 كيلووات يمكن استخدامها في فئتي السيارات ذات الجر الأمامي وذات الدفع الرباعي. أما الفئة الثانية فمزودة بمحرك بقوة 180 كيلووات يمكن استخدامها في السيارات ذات الجر الأمامي. وأخيرا الفئة الثالثة بمحرك قوته 62 كيلووات ومصمم للاستخدام في نظام الدفع الرباعي.

بالعودة إلى الطراز جي إم.سي هامر إيدشن1 لعام 2022 سنجد أنها تضم ثلاثة من أكبر المحركات في هيكلها الضخم. وهذا يعني وجود محرك واحد بقوة 255 كيلووات في المحور الأمامي، واثنين في الخلف. هذه المحركات تتيح للسيارة الضخمة الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان حسب تقديرات الشركة.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أنه من غير المتوقع وجود سيارة كبيرة مثل سيارات هامر الكهربائية تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال ثلاث ثوان.