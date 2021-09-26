كشفت شركة ماكفم للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات هافال وجريت وول في الكويت، رسميا عن سيارة هافال جوليون الجديدة كليا، الطراز الجديد الأنيق من علامة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV الأولى في الصين.



وتم تطوير هافال جوليون بالارتكاز على الهندسة التراكبية المجزأة الذكية L.E.M.O.N DHT من شركة جريت وول، لتقدم بذلك مرونة وأداء وسلامة أفضل في طراز خفيف الوزن، مع ابتكارات جديدة في التصميم والمساحة الداخلية، فتشكل بذلك إضافة عالية التنافسية في فئتها.



وصرح محمد الغانم، مدير عام المجموعة لشركة ماكفم للسيارات، قائلا: ترتكز هافال جوليون الجديدة كليا على مفهوم متعة الحياة JOY LIFE ON لتمنح المستخدم تجربة ممتعة بكل جوانبها. ومع تصميم أنيق وجذاب يضم مصابيح أمامية بتكنولوجيا LED وشكل «المطرد» وشبكا أماميا فاخرا، تتمتع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدام SUV بديناميكية عالية، وبطابع يعكس روح الشباب والمغامرة، بينما تضمن التكنولوجيا الذكية وقدرات الاتصال فيها تجربة قيادة متفوقة.



وبفضل الهندسة التراكبية المجزأة والمرونة في منصة L.E.M.O.N DHT، تتميز هافال جوليون بقاعدة عجلات طويلة تبلغ 2.700 ملم وما يصل إلى 26 مساحة تخزين في المقصورة. وبفضل هيكلها الأكثر متانة، ازدادت الصلابة الجانبية بنسبة 15% ودقة التوجيه بنسبة 16% وانخفضت الكتلة المركزية للسيارة بمقدار 30 ملم لتحسين القدرة على الحركة والتحكم والراحة.



ويشكل الذكاء والسلامة عاملين أساسيين في هافال جوليون، مع مزايا مثل النظام الذكي النشط للتحكم بالسرعة، والكبح التلقائي عند الطوارئ للمركبات والمشاة والدراجين، والابتعاد عن المسار Lane Departure ونظام المساعدة على الحفاظ على المسار Lane Keep Assist، وغيرها من الأنظمة الذكية والمتقدمة للمساعدة على القيادة، مما يعزز من مستويات السلامة ويسهل القيادة.



وعلى صعيد الراحة، تضم السيارة مزايا فاخرة منها شاشة LED ذكية قياس 12.3 بوصة تعمل باللمس، وشحنا لاسلكيا للهواتف مع تطبيقي آبل كاربلاي وآندرويد أوتو، ونظام ركن السيارة بشكل آلي بلمسة واحدة، ودخول السيارة بدون مفتاح وتشغيل السيارة بدون مفتاح. وتعرض الشاشة الأمامية الذكية كاملة الألوان للسائق معلومات مهمة عن السيارة من دون أن يضطر إلى أن يبعد نظره عن الطريق.



وللتحكم الكامل في مختلف ظروف القيادة، تضم هافال جوليون جهازا لاختيار أنماط القيادة مع أربعة أنماط: النمط القياسي، والنمط الرياضي، والنمط الاقتصادي، ونمط السير على الثلج. وبإمكان هذا النمط الأخير تفادي الانزلاق على الطريق، فيما يمنح النمط الرياضي تجربة قيادة حماسية مع تسارع وديناميكيات قيادة أفضل. في المقابل، يخفف النمط الاقتصادي فورا من استهلاك الوقود لتحسين الكفاءة. وقد تم تجهيز جوليون بمحرك قوي سعة 1.5 ليتر مع شاحن توربو وناقل حركة رطب من الجيل الثاني بقابض ثنائي وسبع سرعات، لتكون النتيجة قوة قصوى قدرها 148 حصانا و220 نيوتن متر من العزم.