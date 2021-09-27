العودة إلى المدارس أصبحت اليوم أكثر أمانا وفخامة مع شركة ACURA الملا، إحدى شركات مجموعة الملا والوكيل الحصري في الكويت لسيارات ACURA، أول سيارة يابانية فاخرة في العالم، التي تمنحك أقوى العروض بمناسبة العودة إلى المدارس على سيارة MDX التي تقدمها لكم بأعلى المواصفات ومن دون مقدم، وحتى من دون أرباح مقابل قسط شهري بقيمة 230 دينارا.



راحة الطلاب



وتحرص شركة ACURA الملا على تقديم هذا العرض الاستثنائي بمناسبة عودة الطلاب إلى مدارسهم، لينعموا براحة ورحابة سيارة MDX التي تتسع لسبعة ركاب، أثناء تنقلاتهم المدرسية.



وتعتبر MDX سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) فخمة بالنسبة للسائق والركاب، وهي تجمع بين ريادة تصنيف أفضل استهلاك للوقود، مستويات جديدة من الرقي والفخامة للراحة، وأعلى مستوى لأداء السلامة. ومن خلال الأداء الديناميكي لسيارة MDX يمكن وصفها بالمقصورة الصديقة للعائلة التي تتسع لسبعة ركاب، فيما تأتي MDX مزودة بمحرك جديد بالكامل بحقن مباشر و24 صماما سعة 3.5 ليترات i-VTEC V-6 مع نظام إدارة السيلندرات المتغير (VCM)، الذي يولد طاقة تبلغ 290 حصانا وعزما يبلغ 355 نيوتن - متر.



رفاهية استثنائية



وتأتي سيارة MDX من الداخل بمستوى عال من الرفاهية والراحة والتكنولوجيا، حيث تحتوي على مقصورة متسعة تتسم بأسطح جلدية قياسية للمقاعد، ما يعطيك شعورا بالراحة والهدوء وكأنك تجلس في بيتك. والراحة تكتمل بالمقاعد الخلفية المزودة بعنصر التحكم الفردي لضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء فضلا عن إعدادات لوصلات USB لشحن مريح وربط الأجهزة الخاصة بك.



وتكتمل الرفاهية باللمسات الخشبية الطبيعية من الداخل التي تمنحك شعور الراحة والرقي. فيما تم تزويد المقاعد بأذرع أمامية وخلفية لضمان راحة السائق والركاب، فيما يتوافر في الداخل مساحة تخزين صغيرة ومثالية للهواتف والمقتنيات، وكذلك يوجد في الباب مكان لوضع المحفظة الشخصية أو الأجهزة الإلكترونية.



وتزود مقصورة MDX بشاشة عرض تعمل باللمس تتيح لك التحكم بالمقصورة، لتوفر لك تجربة جديدة ومبتكرة. حيث تتيح لك علامات النظام الصوتي ضبط مستويات الصوت كما توفر لك سهولة التحكم في المناخ داخل المقصورة بسهولة تامة.



وللمقاعد الخلفية حصة أيضا من الرفاهية، وذلك من خلال الشاشة العلوية التي تأتي بحجم 16.2 مزدوجة مثبتة في سقف السيارة لتقدم لركاب المقاعد الخلفية تجربة عرض مسرحي مميز.



وتكتمل الرفاهية بالكاميرا المحيطة التي تكشف لك ستة زوايا ما يساعدك كسائق على كشف النقاط الصعب اكتشافها بالعين.



وتدعو شركة الملا العالمية لتجارة السيارات محبي الرفاهية والسيارات الفخمة إلى زيارة مقر ACURA الجديد في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة التزامها في تحقيق أعلى مستوى من الخدمة التي تتماشى مع التكنولوجيات المتقدمة لسيارات ACURA.