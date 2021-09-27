حصل مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، على «جائزة التسويق المبتكر» المرموقة للعام ‎2020 بفضل حملته المميزة لسيارة تايكان تحت عنوان «أصبح جوهرنا واحداً» والتي تضمنت العديد من الشخصيات الكويتية البارزة، وتم الإعلان عن الجائزة، التي تنظمها شركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، المكتب الإقليمي للعلامة التجارية والذي يرعى الوكلاء في ‎18 دولة، خلال مؤتمر عقد مؤخرا‏.



وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها مركز بورشه الكويت على الجائزة المرموقة منذ طرحها للمرة الأولى في العام 2017‏. وركزت الترشيحات على سبل تعريف الناس بسيارة تايكان الجديدة كليا، وهي أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل من بورشه، وتحفيزهم على شرائها. وطور فريق مركز بورشه الكويت حملة مميزة شهدت مشاركة مجموعة من الشخصيات الكويتية الموهوبة الذين برعوا في عدد من التخصصات الرياضية والفنية والثقافية، حيث يروون قصصهم عن قوة الإرادة والطموح والموهبة ويربطونها بسمات سيارة تايكان الفريدة‏.



وأشار هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت، إلى أن الحملة تحمل اللمسة الشخصية والعاطفية التي تربط العملاء ببورشه وتضيفها إلى تايكان الجديدة التي تمثل خطوة نحو المستقبل بالنسبة إلى الشركة، وقال: «تركز الحملة على الشغف والتفاني في مجال العمل بعنوان «#أصبح_جوهرنا_واحدا»، واختارت الحملة فنانا، وفارسا، وسائق سباق، وسباحا، وخبير لياقة بدنية، وتستعرض الشغف الذي دفعهم للوصول إلى القمة وكيف أثر ذلك على حياتهم، ثم تنتقل في النهاية إلى حبهم للمستقبل المستدام الذي يمكن أن توفره سيارة تايكان الجديدة»‏.



وأضاف: نفخر بالفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية، ويدرك عملاؤنا أن مركز بورشه الكويت يبحث دائما عن الابتكارات والمبادرات الجديدة لإنشاء محتوى جذاب لعملائنا ومحبي العلامة التجارية ويربط قيم بورشه بأسلوب حياتهم‏.



وتم اختيار الحملة للفوز بالجائزة على أساس مستوى الإبداع في المحتوى والابتكار في استراتيجية التسويق التفاعلي وكفاءة الحملة في تعزيز الوعي العام ومساهمتها في زيادة مبيعات العلامة التجارية. كما تتضمن معايير «جائزة التسويق المبتكر» الكفاءة والجودة‏.



وهنأ ماركوس بيتر، مدير - قسم التسويق في بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، الفريق قائلا: تطلب إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من بورشه التخلي عن أساليب التواصل التقليدية لتعزيز الوعي باستراتيجية ‎E-Performance‎ للسيارات الكهربائية والوصول إلى مجموعات مستهدفة جديدة. وقدم فريق مركز بورشه الكويت حملة جذابة ربطت موهبة الأفراد وطموحاتهم بصفات سيارة تايكان، التي تعتبر إحدى السيارات الرائدة ضمن السيارات الرياضية الكهربائية المخصصة للاستخدام اليومي‏.



يذكر أن مقاطع الفيديو شهدت انتشارا واسعا ومشاركات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والعالمية التابعة لبورشه، وتمت مشاركتها كثيرا. وتتضمن هذه المقاطع المصورة خمسة مواهب كويتية شملت يحيى جراغ وهو حرفي متخصص في الأعمال الخشبية، ولؤي بهمن أحد عشاق رياضة السيارات، ويارا الهنيدي بطلة الفروسية، وعبدالله العسكري رائد في الرياضة واللياقة البدنية، وزين العابدين قلي بطل السباحة. وترتبط مهارات الشخصيات التي تم اختيارها ومواهبهم الخاصة بسيارة بورشه تايكان وكل ما تجسده من قيم‏.



وختم مرعي: يعكس هذا الجهد المشترك في مركز بورشه الكويت من أجل تطوير هذه الحملة الناجحة التفاني والالتزام الذي يتميز به فريقنا. لكن الأهم هو دعم عملائنا وولاؤهم لعلامة بورشه لأنهما الأساس في نجاح الحملة.