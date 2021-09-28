أدى النقص الحاد في إمدادات الوقود في بريطانيا إلى زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية حيث وصل عدد الاستعلام عن السيارات الكهربائية لدى أحد مواقع الإنترنت إلى مستويات قياسية.

وذكرت شركة أوتو تريدر جروب أن الوكلاء تلقوا استعلاما عن السيارات الكهربائية كل 8ر1 دقيقة خلال الأيام الماضية، أي حوالي ضعف متوسط عدد الاستعلامات خلال آب/أغسطس الماضي. كما ارتفع إجمالي عدد الاستفسارات عن السيارات الكهربائية بنسبة 36% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة معدلات مشاهدة إعلانات السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة بنسبة 28% و61% على الترتيب، على موقع أوتو تريدر. وشكلت السيارات أربعة من كل 5 سيارات جديدة تتم مشاهدة إعلاناتها، حيث تصدرت السيارة أينويك5 الكهربائية من إنتاج هيونداي وموستانج ماتش إي من إنتاج فورد قائمة الاهتمامات.

وقال إيان بلامر المدير التجاري لشركة أوتو تريدر إن هذه الزيادة تشير إلى أن الناس ليست مغرمة فقط بفكرة السيارة الكهربائية، ولكن تم تشجيعهم على البحث الجاد لشراء" هذه السيارات.